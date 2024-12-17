Історичну садибу Котунського на Татарці виставили на продаж

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Ірина Маймур
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Історичну садибу Котунського на Татарці виставили на продаж.

Відповідне оголошення з’явилося на OLX.

Будівля, зведена у 1889 році, є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Садиба у неоренесансному стилі має три поверхи, шість кімнат і загальну площу 460 м². Територія ділянки займає 14 соток. У будинку є газове опалення, електропостачання та водовідведення. Однак стан будівлі наразі аварійний.

Як повідомляє Звід памяток історії та культури Києва, "в інтер'єрі в окремих кімнатах збереглися кахляні кольорові груби, тягнуті карнизи, ліплені прикраси стель".

“Фасади будівлі залишилися неоштукатуреними в повоєнні роки і зберегли теплу фактуру кладки з жовтої київської цегли, таку характерну для Києва кінця 19 — початку 20 століття", — йдеться у оголошенні на продаж.

Садибу звів Казимир Котунський, священик церкви Святого Феодора. Вона знаходилася неподалік на вулиці Овруцькій, але, на жаль, не збереглася.

Вартість будинку становить 15 828 064 грн. Автор оголошення пропонує перетворити будівлю на клініку, бутік-готель або спортивну установу.

Попри статус пам'ятки архітектури місцевого значення, власник помилково зазначив, що будинок можна знести для будівництва нового об'єкта. Однак за наказом Мінкультури від 2008 року знесення історичної будівлі неможливе й незаконне.

Раніше ми писали про іншу історичну садибу на Татарці. Активісти ГО "Справжній Київ" зайнялися відновленням будівлі і облаштували в ній культурний простір.

Фото: Landmarks.In.Uа

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Опубліковано: 17 грудня 2024
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