Надземний перехід на вокзалі Києва посадовець КМДА передав у приватну власність зі збитком у 63 млн грн

Керівнику одного з департаментів КМДА повідомили про підозру через незаконно відчужені будівлі надземного переходу від Центрального залізничного вокзалу Києва до шляхів швидкісного трамвая. Унаслідок таких дій громаді міста було завдано збитків на 63 млн грн.

Про це повідомили у Національній поліції.

Відомо, що підозрюваний на виконання рішення суду підписав з приватною структурою договір купівлі-продажу нерухомо майна відповідно до вимог Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств". Разом з тим слідство встановило, що комерційна структура виконала роботи на суму, що становить менше ніж 25% від загальної вартості об’єкта.

Також, цифри в актах виконаних підрядником робіт щодо їх об’ємів та вартості не відповідали реальним. Однак товариство звернулося до суду для реалізації свого права на приватизацію і їх позов суд задовольнив. Надалі, під виглядом виконання рішення суду щодо укладання угоди, вартість майна була штучно занижена і незаконно відчужена з комунальної власності у приватну.

Відтак керівник одного з департаментів КМДА не вжив жодних заходів та підписав наказ щодо проведення приватизації та договір купівлі-продажу. Унаслідок таких дій громаді міста було завдано збитків на 63 млн грн.

Тепер підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.