Тепло і затишок на Різдво – EVA та Happy Paw зібрали понад 2,5 млн грн для безхатніх тварин
Понад 2,5 мільйони гривень задонатили українці за час проведення благодійної ініціативи мережі магазинів EVA та фонду Happy Paw. Завдяки цьому 19 тисяч котиків і песиків зустрінуть Новий рік та Різдво у теплі і затишку. Розповідаємо детальніше про результати ініціативи, мета якої - допомогти притулкам підготуватися до зими.
Як українці донатили на теплі свята для тварин
Цьогорічний збір "ВусоСвято" — вже 5-тий щорічний проєкт мережі магазинів EVA. Він мав на меті не лише забезпечити комфортну зиму для безхатніх тварин, а й подарувати їм дрібку святкової магії, втіливши у життя бажання та мрії пухнастиків.
За час збору українці зробили понад 224 тисячі донатів. Підтримати тварин у притулках можна було на касах мережі магазинів EVA або ж онлайн, обравши подарунок для котів і собак із святкового списку бажань на сайті.
“Ми вдячні кожному клієнту та співробітнику, хто долучився до цієї благодійної ініціативи та зробив свій внесок у результат проєкту, — зазначає керівниця PR-напряму мережі магазинів EVA та EVA.UA Олександра Гнатик. — Завдяки вашій підтримці ми змогли забезпечити тваринам не тільки тепло, але й створити для них комфортніші умови. Щороку цей проєкт стає ще більш успішним, демонструючи, як любов до чотирилапих об’єднує людей навіть у найскладніші часи. Ми пишаємося досягнутим і впевнені, що наступні роки принесуть ще більше можливостей для допомоги пухнастикам разом!”.
Разом із донатами благодійники залишали зворушливі святкові побажання для тваринок. Чи вдалось їх втілити в життя – на відео.
Що закупили і хто отримав допомогу
Загалом за 1,5 місяці ініціатива "ВусоСвято" зібрала 2 581 982 гривні. За ці кошти фонд Happy Paw закупив:
- 508 кубів дров та паливних брикетів
- 150 будок
- 20 обігрівачів/пічок
- 673 лежаки
- 15 кліток
- 590 мисок
- 6 рециркуляторів для знезараження приміщень
- Допомогу за проєктом "ВусоСвято" отримали 82 притулки з 17 регіонів, під чиєю опікою перебуває 19 000 котів і собак.
Організатори збору вдячні всім, хто долучився до благодійної ініціативи та зробив свій внесок у результат проєкту.
"Нам дуже радісно бачити, як щороку наш з EVA проєкт росте і масштабується, залучаючи усе більше українців до добрих справ та підтримуючи у складний зимовий період все більше шелтерів, — коментує Ольга Спектор, засновниця і Голова правління фонду Happy Paw. — Коли у тварини немає домівки і рідної людини поруч, то залишається небагато речей, які можуть зробити її щасливою, і тепло — одна з ключових. Тому "ВусоСвято" безперечно, вдалося якнайкраще, адже 19 тисяч котиків і собак зустрічатимуть Новий Рік та Різдво в затишку — це справжнє свято не тільки для прихистків, а й для кожного з команди фонду".