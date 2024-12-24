Тепло і затишок на Різдво – EVA та Happy Paw зібрали понад 2,5 млн грн для безхатніх тварин

Понад 2,5 мільйони гривень задонатили українці за час проведення благодійної ініціативи мережі магазинів EVA та фонду Happy Paw . Завдяки цьому 19 тисяч котиків і песиків зустрінуть Новий рік та Різдво у теплі і затишку. Розповідаємо детальніше про результати ініціативи, мета якої - допомогти притулкам підготуватися до зими.

Як українці донатили на теплі свята для тварин

Цьогорічний збір " ВусоСвято " — вже 5-тий щорічний проєкт мережі магазинів EVA. Він мав на меті не лише забезпечити комфортну зиму для безхатніх тварин, а й подарувати їм дрібку святкової магії, втіливши у життя бажання та мрії пухнастиків.

За час збору українці зробили понад 224 тисячі донатів. Підтримати тварин у притулках можна було на касах мережі магазинів EVA або ж онлайн, обравши подарунок для котів і собак із святкового списку бажань на сайті .

“Ми вдячні кожному клієнту та співробітнику, хто долучився до цієї благодійної ініціативи та зробив свій внесок у результат проєкту, — зазначає керівниця PR-напряму мережі магазинів EVA та EVA.UA Олександра Гнатик. — Завдяки вашій підтримці ми змогли забезпечити тваринам не тільки тепло, але й створити для них комфортніші умови. Щороку цей проєкт стає ще більш успішним, демонструючи, як любов до чотирилапих об’єднує людей навіть у найскладніші часи. Ми пишаємося досягнутим і впевнені, що наступні роки принесуть ще більше можливостей для допомоги пухнастикам разом!”.

Разом із донатами благодійники залишали зворушливі святкові побажання для тваринок. Чи вдалось їх втілити в життя – на відео.

Що закупили і хто отримав допомогу

Загалом за 1,5 місяці ініціатива "ВусоСвято" зібрала 2 581 982 гривні. За ці кошти фонд Happy Paw закупив:

508 кубів дров та паливних брикетів

150 будок

20 обігрівачів/пічок

673 лежаки

15 кліток

590 мисок

6 рециркуляторів для знезараження приміщень

Допомогу за проєктом "ВусоСвято" отримали 82 притулки з 17 регіонів, під чиєю опікою перебуває 19 000 котів і собак.

Організатори збору вдячні всім, хто долучився до благодійної ініціативи та зробив свій внесок у результат проєкту.

"Нам дуже радісно бачити, як щороку наш з EVA проєкт росте і масштабується, залучаючи усе більше українців до добрих справ та підтримуючи у складний зимовий період все більше шелтерів, — коментує Ольга Спектор, засновниця і Голова правління фонду Happy Paw. — Коли у тварини немає домівки і рідної людини поруч, то залишається небагато речей, які можуть зробити її щасливою, і тепло — одна з ключових. Тому "ВусоСвято" безперечно, вдалося якнайкраще, адже 19 тисяч котиків і собак зустрічатимуть Новий Рік та Різдво в затишку — це справжнє свято не тільки для прихистків, а й для кожного з команди фонду".