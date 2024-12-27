У “Київзеленбуді” провели обшуки через бур’яни

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Ірина Маймур
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26 грудня правоохоронці провели обшуки в офісі КО “Київзеленбуд”.

Про це повідомили в КМДА.

Обшуки стосувалися послуг із ліквідації карантинних бур’янів у Києві, які виконувала підрядна організація протягом 2024 року. У “Київзеленбуді” наголошують, що всі роботи були виконані в межах закону, відповідно до затверджених процедур і в повному обсязі.

Згідно з ухвалою на обшук, слідство підозрює можливе завищення вартості послуг і невідповідність обсягів виконаних робіт.

Втім, у “Київзеленбуді” запевняють, що підрядника було обрано через відкриті торги в системі Prozorro, а контроль за виконанням робіт здійснювала спеціальна комісія. До перевірок залучали засоби точної вимірювальної техніки, а стан оброблених територій фіксували на фото до і після виконання робіт.

“Підрядник забезпечив фактичну обробку понад 98 га на 137 локаціях, що підтверджується актами комісії та актами наданих послуг”, — зазначили в “Київзеленбуду”.

Вони заявили, що надали всі необхідні документи правоохоронним органам і всебічно сприяли слідчим діям.

Фото: "Київзеленбуд"

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Опубліковано: 27 грудня 2024
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