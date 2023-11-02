Підозрюють у завищенні цін: у приміщеннях КП "Кивзеленбуд" провели обшуки

У приміщеннях комунального підприємства «Київзеленбуд» провели обшуки. Працівники прокуратури перевіряють діяльність підрядних організацій.

Про це повідомили у КМДА.

Як писало видання "Київвлада", слідчі Нацполіції вважають, що протягом останніх трьох років посадовці КО “Київзеленбуд” спільно з 7 компаніями-підрядниками завищували ціни при проведенні благоустрою столичних зелених зон.

Зокрема, в епіцентрі уваги правоохоронців опинилися роботи на суму більш ніж 52 млн гривень в парку ім. М. Рильського та парку біля затоки Берковщина, які виконував “підрядник ТОВ “Євротехнології Груп”.

За їх інформацією, є підозра, що одним із організаторів цієї схеми міг бути ексгендиректор "Київзеленбуду" Олексій Король, який з серпня 2023 року очолює Північний офіс Держаудитслужби.

Фото: Голосіївська РДА