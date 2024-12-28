Власник памʼятки архітектури на Володимирській відмовляється демонтовувати незаконну надбудову

На даху памʼятки архітектури на вулиці Володимирській, 4, у Шевченківському районі, хочуть самовільно звести додаткові поверхи. Представники власника відмовляються надавати будь-які дозвільні документи та не допускають до об’єкту для проведення перевірки.

Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини.

Там пояснюють, що додаткові поверхи порушують цілісність й автентичність буферної зони пам’ятки архітектури національного значення — Андріївської церкви.

“Власники чомусь вирішили, що можна несанкціоновано добудувати ще кілька поверхів, що дисонують з навколишнім архітектурним та історичним середовищем та цілком зміщують акценти з очевидної домінанти — Андріївської церкви на жаливу кількаповерхову надбудову”, — йдеться у повідомленні.

Також у Департаменті зазначили, що представники власника відмовились надавати будь-які пояснення та дозвільні документи і відмовили у доступі до об’єкту для проведення перевірки.

Що відомо про будинок

Будинок по Володимирській, 4 було побудовано у 1860-ті роки висотою у два поверхи. У 1900-х роках добудували ще чотири поверхи.

У 2007 році у будинку провели реконструкцію з надбудовою. Тоді на памʼятці архітектури зʼявилися атиковий і мансардний поверхи. Автором проєкту реконструкції став архітектор Євген Захарченко.

Нагадаємо, що у 2023 році на вулиці Володимирська, 4 на даху будинку, який є пам'яткою архітектури вже починали зводити надбудову. Тоді її зобов'язали демонтувати . Власник отримав відповідний припис, але досі нічого не зробив.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини