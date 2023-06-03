На Володимирській на даху історичного будинку зводять надбудову

На вулиці Володимирська, 4 на даху будинку, який є пам'яткою архітектури зводять надбудову.

Про це повідомила киянка Оксана Левченя.

Сам будинок розташований в серці історичного Києва, поруч з фундаментом Десятинної церкви, Історичним Музеєм та Андріівською церквою.

За словами авторки, роботи ведуться незаконно. Наразі будівельники зводять вже другий поверх цієї надбудови, перший вони побудували у перший рік війни.

Юрист Дмитро Перов розповів "Хмарочосу", що будинок має статус пам’ятки архітектури, містобудування та історії, наказ від 2010 року. На будь-які будівельні роботи забудовник має отримати дозвіл Департаменту охорони культурної спадщини. Відповідно до ст. 22 закону «Про охорону культурної спадщини» змінювати, перебудовувати, надбудовувати пам’ятку – заборонено.

Будинок по Володимирській, 4 було побудовано у 1860-ті роки висотою у два поверхи. У 1890-ті добудовано до чотирьох поверхів. Під час реконструкції в 2007 році забудовник надбудував аттиковий та мансардний поверхи. Автор проєкту реконструкції став архітектор Євген Захарченко.

Раніше ми писали, що будівельники повернулись на будмайданчик на вулиці Володимирській, 93. Саме там розташований врятований небайдужими містянами від знесення «Будинок із комахами».

Нагадаємо, що історичний «Будинок з комахами» почали зносити у квітні під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА у забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Демонтаж будівлі проходив за невтручання Нацполіції.

Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Врешті-решт через місяць споруду включили до Реєстру об’єктів культурної спадщини.

Фото: Оксана Левченя