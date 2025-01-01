У Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок атаки безпілотників, а також постраждав будинок 1930-х років

Через падіння уламків безпілотника у Києві загорівся дах одного з корпусів Національного банку.

Про це повідомляють у соцмережах Нацбанку.

“Інформуємо, що внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі”, — йдеться у повідомленні.

Пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах.

Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін.

Також, внаслідок атаки російських БпЛА постраждав будинок 1930-х років на Печерську.

“Ворог сильно пошкодив будинок 1930-х, знищивши два поверхи й красиву наріжну декоративну вежу”, — написав києвознавець Кирило Степанець.

Нагадаємо, що вранці 1 січня Росія атакувала Київ ударними безпілотниками . У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Відомо про сімох постраждалих в результаті ворожої атаки. Двох із них госпіталізували. Крім цього, у Святошинському районі трамвайні колії пошкоджені за 100 метрів від трамвайного депо.

Фото: Кирило Степанець, Київська міська прокуратура