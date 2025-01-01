Атака дронів на Київ у Новорічну ніч: зруйнований будинок на Печерську, 7 постраждалих

У середу, 1 січня, Росія атакувала Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 6:47. Через пів години пролунали вибухи.

За словами міського голови Віталія Кличка, по російських дронах працювали сили ППО.

Печерський район

У Печерському районі сталося загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку. Згодом стало відомо, що у житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи.

Також Віталій Кличко повідомив про сімох постраждалих в результаті ворожої атаки на столицю. Наразі двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці. В тому числі, вагітній жінці.

Святошинський район

Також внаслідок атаки безпілотників по Києву уламки впали у Святошинському районі, попередньо, на нежитлову територію. Виникла локальна пожежа. Пошкоджені автомобілі, гаражі.

Крім цього, у Святошинському районі трамвайні колії пошкоджені за 100 метрів від трамвайного депо.

“Рятувальники завершують роботи і одразу до відновлення колій приступлять дорожники. Також пошкоджене скло в трьох трамваях”, — написав Віталій Кличко.



Фото: ДСНС України, КМВА, Віталій Кличко