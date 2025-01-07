Забудовник ЖК "Манхеттен" зробив додатковий заїзд на місці зупинки: місця для її встановленя немає

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Валерія Гуржий
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Зупинку громадського транспорту на вулиці Борщагівська на автобусному маршруті №118 не відновлять через відсутність місця.

Про це повідомили "Пасажири Києва".

При запуску маршруту №118 на з'їзді з розв'язки на вулицю Борщагівську була облаштована зупинка, яку через деякий час прибрали у зв'язку з будівництвом ЖК "Манхеттен". Цей ЖК ввели в експлуатацію в кінці 2021 року, а у 2023 році відновили тротуар і благоустрій. Але після відновлення тротуару зупинку не повернули.

У "Київпастранс" з цього приводу повідомили, що "внаслідок зміни схеми організації дорожнього руху та конфігурації проїзної частини після будівництва житлового комплексу місце для організації зупинки на сьогодні, нажаль, відсутнє".

У "Пасажирах Києва" наголошують, що заради того, щоб забудовник зробив собі додатковий виїзд з ЖК, міська влада вирішила пожертвувати зупинкою громадського транспорту і навіть частиною тротуару, за рахунок якого зробили розгінну смугу. Паралельно з цим було проведено капітальний ремонт вулиці Борщагівська в рамках якого теж про цю зупинку забули.

Тепер відстань між 2 сусідніми зупинками на маршруті складає 1600 метрів, хоча за нормами має бути до 600 метрів.

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Опубліковано: 07 січня 2025
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