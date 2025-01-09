Садибу Браницьких на Київщині, де жила Марко Вовчок, виставили на продаж

Історичну садибу Браницьких у селі Хохітва, де у 1887–1893 роках жила українська письменниця Марко Вовчок, виставили на продаж.

Про це повідомив директор Музею історії Богуславщини Андрій Гуменюк, пишуть у спільноті “Спадщина”.

Садиба є філіалом Музею історії Богуславщини та має статус пам'ятки, однак міська рада Богуслава вирішила виставити його на продаж без повідомлення керівництва музею.

Оголошення про продаж вже з’явилося на платформі “Прозоро”, а сам аукціон запланований на 15 січня 2025 року. Початкова вартість будівлі становить понад 132 тисячі гривень.

В описі на сторінці аукціону не зазначають, що будівля є пам’яткою архітектури. Це означає, що покупець не зобов’язаний укладати охоронний договір чи проводити реставрацію споруди, яка вже перебуває в аварійному стані.

За словами активістів, існує висока ймовірність, що новий власник може знести історичну садибу. У разі порушення закону передбачено лише мінімальний штраф у розмірі 1700 гривень. Таким чином, садиба може зникнути, а на її місці можуть з’явитися нові будівлі, наприклад, котедж на березі річки.

Фото: “Прозоро”, Цегла, “Україна Інкогніта”