Територію ботсаду Гришка хочуть забудувати. Що відбувається

9 січня 2025 року стало відомо, що земельна ділянка Національного ботанічного саду ім. Гришка по вул. Садово-Ботанічній у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.

Водночас заступник директора ботсаду Гришка заперечив те, що землю попри заборону передали під забудову.

Розповідаємо, що відбувається.

З чого все почалося

9 січня в Державній аудиторській службі України повідомили , що землю Національного ботанічного саду імені Гришка попри заборону передали під житлову забудову.

6 років забудовник не міг реалізувати угоду саме через особливий режим охорони території Національного ботанічного саду. Водночас за цей час установа отримала від інвестора готівку, послуги та інші товари на 2,6 млн грн.

Відомо, що Національний ботанічний сад ім. Гришка входить до природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання держави. Законом “Про природно-заповідний фонд України” забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, зокрема будівництво споруд, не пов’язаних з його функціонуванням.

В ситуацію втрутилася міська влада

Згодом у ситуацію втрутилася міська влада Києва і заявила, що закликає уряд унеможливити забудову Національного ботанічного саду імені Гришка.

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що раніше Київ звертався до Національної академії наук, якій належить ботсад, передати його в управління міста. Оскільки така територія в історичному центрі столиці перебуває в неналежному стані. І місто хотіло впорядкувати її.

Втім, НАН відмовився від пропозиції й згодом передав ділянку землі на території ботанічного саду імені Гришка приватному забудовнику.

Кличко заявив, що місто готове взяти в управління територію ботсаду, відремонтувати і відновити її.

Що відповів заступник директора ботсаду

Заступник директора Національного ботанічного саду імені Гришка Микола Шумик заперечив те, що землю попри заборону передали під забудову.

Він підтвердив, що у 2018 році земельна ділянка ботсаду по вул. Садово-Ботанічній, 1, стала предметом інвестиційної угоди із забудовником. Але він стверджує, що йшлося про впорядкування господарської зони, а не про зведення житлових будинків.

Микола Шумик запевнив, що за шість років з моменту укладення угоди жодного житлового будівництва на території ботсаду не розпочали.

Водночас юрист Олег Симороз вважає, що такі висловлювання представника ботанічного саду — це “відверта неправда” і “маніпулятивна позиція”. Він зазначив, що договір уклали з компанією “КСМ Груп”, яка спеціалізується саме на житловій забудові, а не на капітальних ремонтах.

Що кажуть активісти

Пам’яткоохоронець і активіст Дмитро Перов заявив , що на території Національного ботанічного саду імені Гришка у Києві, ймовірно, планують будівництво офісів або житлових будівель, замасковане під реконструкцію.

За його словами, на території ботсаду є щонайменше три будівлі, які адміністрація могла передати під реконструкцію. Використання цього механізму дозволяє обійти заборони на нове будівництво навіть у природно-заповідних зонах.

Серед зазначених будівель — гуртожиток, який має житлове призначення. Це дає можливість проводити реконструкцію без зміни призначення об’єкта, зберігаючи його у межах заповідної ділянки.

Фактично це може дозволити звести нові офіси та житлові будинки на місці старих споруд, не виділяючи окрему землю під забудову, вважає Перов.

Ситуацією зацікавилися в Офісі генерального прокурора

Екологічні прокурори перевірять , чи законне заплановане будівництво в Національному ботанічному саду імені Гришка.

Вони визначать, чи правильно укладена інвестиційна угода та, чи законні плани забудови заповідної території ботсаду. Правоохоронці наголосили, що він займає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи.

Після завершення перевірки буде надано правову оцінку відповідно до чинного законодавства.

Керівництво ботсаду заявило, що розірве угоду з інвестором

Керівництво Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка, заявило, що планує найближчим часом розірвати з інвестором угоду щодо реконструкції. Відповідну постанову підготувала Національна академія наук України.

Директорка ботсаду Наталія Заіменко зазначила, що керівництво установи готове оприлюднити договір в якому, як вона запевняє, не йдеться про виділення землі під забудову. Утім поки не може цього зробити через те, що документ є конфіденційним. Ботсад звернувся до інвестора з листом, щоб той дозволив оприлюднити угоду.

Також Наталія Заіменко сказала, що договір “можна вважати таким, який не відбувся”.

“Інвестор мав після 12 місяців після підписання договору надати інформацію, які саме об'єкти будуть підлягати реконструкції. Такої інформації нам не було надано. Додаткової угоди не було. Інвестор мав надати нам проектну документацію, яку ми теж не бачили. Тому ми вважаємо, що цей договір, відповідно до чинного законодавства, вважається таким, що не відбувся. І постановою президії НАН цей договір буде розриватися”, — зазначила Заіменко.

Вона наголосила, що на території ботанічного саду нічого не планували будувати. В договорі з інвестором йшлося виключно про реконструкцію.