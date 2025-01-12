Влада Києва вимагає від уряду захистити ботсад ім. Гришка від забудови
Міська влада Києва закликає уряд унеможливити забудову Національного ботанічного саду імені Гришка.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
“Міська влада вимагає від уряду втрутитися в ситуацію, щоб унеможливити забудову Національного ботанічного саду імені Гришка. Та зробити все, щоб впорядкувати його територію”, — написав Віталій Кличко.
Він також зазначив, що раніше Київ звертався до Національної академії наук, якій належить ботсад, передати його в управління міста. Оскільки така територія в історичному центрі столиці перебуває в неналежному стані. І місто хотіло впорядкувати її.
“Втім, НАН відмовився від пропозиції й згодом передав ділянку землі на території ботанічного саду імені Гришка приватному забудовнику. Незважаючи на те, що будівництво в природно-заповідному фонді заборонене законом”, — додав Кличко.
Він підкреслює, що місто готове взяти в управління територію ботсаду, відремонтувати і відновити її.
Нагадаємо, що всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад. Він входить до природно-заповідного фонду України, є об’єктом комплексної охорони. Законом "Про природно-заповідний фонд України" тут забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, зокрема будівництво споруд, не пов’язаних з його функціонуванням.
Фото: Національний ботанічний сад імені Гришка