Земельну ділянку Ботсаду ім. Гришка передали під забудову попри заборону

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Валерія Гуржий
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Всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.

Про це повідомили в Державній аудиторській службі України.

Так, під час аудиту виконання бюджетних програм Національною академією наук України та її установами були виявлені порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. Гришка.

Відомо, що 6 років забудовник не міг реалізувати угоду саме через особливий режим охорони території Національного ботанічного саду. Водночас за цей час установа отримала від інвестора готівку, послуги та інші товари на 2,6 млн грн.

Національний ботанічний сад ім. Гришка входить до природно-заповідного фонду України, є об’єктом комплексної охорони і належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави. Законом "Про природно-заповідний фонд України" забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, зокрема будівництво споруд, не пов’язаних з його функціонуванням.

Раніше ми писали, що в історичному ареалі Києва незаконно захопили землю під забудову за адресою вул. Кониського, 4А (колишня Тургенівська).

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Опубліковано: 09 січня 2025
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