Заступник директора ботсаду Гришка заперечує, що землю передали під будівництво: що кажуть юристи

Заступник директора Національного ботанічного саду імені Гришка Микола Шумик заперечив те, що землю попри заборону передали під забудову.

Про це він заявив у ефірі Суспільного.

Микола Шумик підтвердив, що у 2018 році земельна ділянка ботсаду по вул. Садово-Ботанічній, 1, стала предметом інвестиційної угоди із забудовником. Але він стверджує, що йшлося про впорядкування господарської зони, а не про зведення житлових будинків.

Він уточнив, що господарський двір, де розташовані адміністративний корпус, гаражі й гуртожиток для працівників, давно не ремонтувався, тому планувалося оновлення цієї інфраструктури.

“Ми у проєкті чітко записали: капітальний ремонт і розбудова адміністративно-офісних приміщень на території господарської зони. Там було декілька інвесторів і була укладена угода з “КСМ Груп”, але про житлову забудову не йшлося”, — переконує заступник директора ботсаду.

Він запевняє, що за шість років з моменту укладення угоди жодного житлового будівництва на території ботсаду не розпочали.

“З 2018 року я навіть не чув про цього інвестора ще щось. Тому що, то ковід, то війна, то може і фінанси. Ми навіть не займалися цим і чому саме зараз це питання порушили, нам не зрозуміло”, — зазначає Микола Шумик.

Що кажуть юристи

Громадський активіст і юрист Олег Симороз вважає, що такі висловлювання представника ботанічного саду — це “відверта неправда” і “маніпулятивна позиція”.

Він заявив, що договір уклали з компанією “КСМ Груп”, яка спеціалізується саме на житловій забудові, а не на капітальних ремонтах.

За словами юриста, як свідчать результати аудиту Держспоживслужби, забудовник виконував взяті на себе інвестиційні зобов'язання, постачав продукцію ботсаду, а отже дотримувався умов договору. Це дає компанії право через суд вимагати компенсацію від НАН за нереалізоване будівництво або продовжити дію угоди.

“Аби уникнути негативних юридичних наслідків, тепер можновладцям самим треба йти до суду й оскаржувати чинність цієї інвестиційної угоди”, — вважає Олег Симороз.

Нагадаємо, що всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад. Він входить до природно-заповідного фонду України, є об’єктом комплексної охорони. Законом "Про природно-заповідний фонд України" тут забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, зокрема будівництво споруд, не пов’язаних з його функціонуванням.

Згодом, мер Києва Віталій Кличко заявив , що міська влада вимагає від уряду втрутитися в ситуацію, щоб унеможливити забудову Національного ботанічного саду імені Гришка. Він підкреслив, що місто готове взяти в управління територію ботсаду, відремонтувати і відновити її.

Фото: Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка