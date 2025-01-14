У ботсаду імені Гришка можуть звести офіси або житло під виглядом реконструкції — активіст

На території Національного ботанічного саду імені Гришка у Києві, ймовірно, планують будівництво офісів або житлових будівель, замасковане під реконструкцію.

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, на території ботсаду є щонайменше три будівлі, які адміністрація могла передати під реконструкцію. Використання цього механізму дозволяє обійти заборони на нове будівництво навіть у природно-заповідних зонах.

Серед зазначених будівель — гуртожиток, який має житлове призначення. Це дає можливість проводити реконструкцію без зміни призначення об’єкта, зберігаючи його у межах заповідної ділянки.

На папері це буде кадастрова ділянка № 8000000000:82:102:0060 з усіма відповідними обмеженнями. Одна фактично це може дозволити звести нові офіси та житлові будинки на місці старих споруд, не виділяючи окрему землю під забудову, вважає Перов.

Нагадаємо, що раніше Державна аудиторська служба повідомила, що землю Національного ботанічного саду імені Гришка попри заборону передали під житлову забудову. За угодою на цій території мали зводити житлові та нежитлові будівлі, частка яких призначалася ботсаду. Згідно із Законом України "Про природно-заповідний фонд України", будівництво, не пов’язане з функціонуванням заповідника, заборонене.

Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада вимагає від уряду втрутитися в ситуацію, щоб унеможливити забудову Національного ботанічного саду імені Гришка. Він підкреслив, що місто готове взяти в управління територію ботсаду , відремонтувати і відновити її.

Пізніше заступник директора Національного ботанічного саду імені Гришка Микола Шумик підтвердив, що у 2018 році земельна ділянка ботсаду по вул. Садово-Ботанічній, 1, стала предметом інвестиційної угоди із забудовником. Але він стверджує, що йшлося про впорядкування господарської зони, а не про зведення житлових будинків.

Натомість громадський активіст і юрист Олег Симороз вважає, що такі висловлювання представника ботанічного саду — це “відверта неправда” і “маніпулятивна позиція”. Він заявив, що договір уклали з компанією “КСМ Груп”, яка спеціалізується саме на житловій забудові, а не на капітальних ремонтах.

Національна академія наук рекомендувала ботсаду Гришка достроково розірвати договір з інвестором через його невиконання. Забудовник за шість років передав установі товари та послуги на 2,6 млн грн, однак проєкт реалізувати не вдалося через режим охорони території.

Фото: Дмитро Перов