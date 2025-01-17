Бібліотеку ім. Герцена у Святошинському районі перейменують на честь українського краєзнавця

6
Ірина Маймур
share share

Бібліотека ім. Олександра Герцена у Святошинському районі Києва незабаром отримає нову назву, повідомляють у Київраді.

Заклад перейменують на честь видатного українського краєзнавця Сергія Вакулишина.

Ініціатива перейменування належить колективу бібліотеки.

"У 1999 році завдяки Сергія Вакулишина зусиллям було створено Музей історії Святошинського району, який став важливим культурним осередком. Перейменування бібліотеки – це вшанування його роботи, що залишила слід у культурному житті Києва", – прокоментувала голова комісії з питань культури Київради Вікторія Муха.

Сергій Вакулишин – краєзнавець, педагог, автор книг і статей. Він очолював Святошинський осередок Національної спілки краєзнавців України та керував Зразковим музеєм історії Святошинського району.

Фото: Микола Толстоус

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 17 січня 2025
share share
10 шляхопроводів у Києві планують відремонтувати: про які об'єкти йдеться 10 шляхопроводів у Києві планують відремонтувати: про які об'єкти йдеться ТРЦ "Дивосвіт" на Оболоні вчетверте виставили на продаж ТРЦ "Дивосвіт" на Оболоні вчетверте виставили на продаж Сніданок за 10 хвилин — яйця по-мексиканськи від Марко Черветті Сніданок за 10 хвилин — яйця по-мексиканськи від Марко Черветті Який вигляд може мати Палац Щеньовських на Вінниччині після реновації: візуалізації Який вигляд може мати Палац Щеньовських на Вінниччині після реновації: візуалізації
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.