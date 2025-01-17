Бібліотеку ім. Герцена у Святошинському районі перейменують на честь українського краєзнавця

Бібліотека ім. Олександра Герцена у Святошинському районі Києва незабаром отримає нову назву, повідомляють у Київраді.

Заклад перейменують на честь видатного українського краєзнавця Сергія Вакулишина.

Ініціатива перейменування належить колективу бібліотеки.

"У 1999 році завдяки Сергія Вакулишина зусиллям було створено Музей історії Святошинського району, який став важливим культурним осередком. Перейменування бібліотеки – це вшанування його роботи, що залишила слід у культурному житті Києва", – прокоментувала голова комісії з питань культури Київради Вікторія Муха.

Сергій Вакулишин – краєзнавець, педагог, автор книг і статей. Він очолював Святошинський осередок Національної спілки краєзнавців України та керував Зразковим музеєм історії Святошинського району.