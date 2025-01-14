На Троєщині перейменували вулицю Пушкіна: яка нова назва

На Троєщині перейменували вулицю Пушкіна. Тепер вона носить ім’я Соні Делоне.

Про це пише “Вечірній Київ”.

Вулиця знаходиться в Деснянському районі Києва, в селищі Троєщина. Вона пролягає від вулиці Радосинської до вулиці Митрополита Володимира Сабодана.

Виникла вулиця в першій половині XX століття та до 2024 року носила ім’я на честь російського поета Олександра Пушкіна.

Голосування за перейменування вулиці відбулося у травні 2024 року через застосунок “Київ Цифровий”. За його результатами, найбільше голосів отримала назва на честь драматурга Івана Карпенка-Карого (30%). Назва на честь мисткині Соні Делоне посіла друге місце (20%).

Попри результати голосування, 12 грудня 2024 року вулицю перейменували на честь української художниці та дизайнерки — Соні Делоне.

Що відомо про Соню Делоне

Справжнє ім’я мисткині — Сара Штерн. Майбутня художниця та дизайнерка народилася 14 листопада 1885 року в селищі Градизьк, Кременчуцького району на Полтавщині.

Юна Соня спочатку вчилася у Німеччині, в Академії витончених мистецтв у Карлсруе. У віці 20 років дівчина оселилася в Парижі.

У цей час вона навчалася у різних студіях, займалася живописом. Роботи Соні Делоне того періоду були створені під впливом постімпресіоністичного мистецтва художників Ван Гога, Поля Гогена, Анрі Руссо.

Пізніше вона почала захоплюватися дизайном одягу. У 1920 році Соня відкрила власне ательє моди в Парижі. Її неймовірне відчуття кольору, дизайнерський талант і вбрання, яке вона створювала для знаменитостей, зробили її зіркою у світі моди того часу.

Також Соня Делоне стала першою жінкою, яка мала свою прижиттєву виставку в Луврі. Ця виставка відбулася у 1964 році і включала 117 робіт, які вона особисто відібрала та подарувала музею.

Померла Соня Делоне у віці 94 років у Парижі.

Фото: Odesa-memory, Локальна історія, “Вечірній Київ”