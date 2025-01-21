Вулицю Лаврську у Києві закликають перейменувати на честь Івана Мазепи

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Ірина Маймур
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Народні депутати звернулися до мера Києва Віталія Кличка з проханням перейменувати вулицю Лаврську у Печерському районі та повернути їй історичну назву — на честь гетьмана Івана Мазепи.

Про це повідомив нардеп Володимир В’ятрович.

У 2010 році за каденції президента Віктора Януковича Київрада змінила назву вулиці Івана Мазепи на Лаврську. Це рішення пояснювали анафемою, яку РПЦ наклала на гетьмана.

Відтоді громадські діячі, релігійні та культурні організації неодноразово закликали Київраду повернути історичну назву. Петиція з відповідним проханням уже зібрала необхідну кількість підписів.

Звернення до мера Києва підписали 25 народних депутатів.

"Янукович давно втік, Гундяєв у санкційному списку, а РПЦ заборонена законом. Час нарешті це виправити", — наголошує Володимир В’ятрович.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 21 січня 2025
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