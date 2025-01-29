У центрі Львова відкрили фасад нового готелю: як він виглядає і чому викликав дискусії

На вулиці Петра Дорошенка у Львові повністю відкрили фасад нового готелю, який тривалий час викликав жваві обговорення.

Про це пише NE:Urban.

Будівля виглядає значно об’ємнішою, ніж було представлено у проєкті. Це вже стало темою дискусій серед львів’ян.

Як пише видання “Твоє Місто”, будівництво готелю передбачало проведення міжнародного архітектурного конкурсу, на який подали заявки понад 70 учасників. Перемогу здобула львівська студія Guess Line Architects — команда архітекторів, яка працювала над Меморіалом Героїв Небесної Сотні у Львові.

Співзасновник студії Андрій Лесюк відзначав , що архітектура Львова завжди була строкатою, і торцеві будівлі — не виняток.

"Якщо подивитися на фасади по дорозі до Оперного театру, можна побачити торці, які значно більші за цей. Львів — це місто, де історичні будівлі мають виступи та різну поверховість. Це його особливість", — пояснив він.

Будівництво готелю на Дорошенка, 2 супроводжувалося численними суперечками.

У 2019 році Львівська міська рада передала землю у власність ОСББ "Свободи 11", вилучивши її у компанії "Солодка вишиванка". На той момент її нормативна грошова оцінка складала близько 6,5 млн грн. Незабаром новою власницею ділянки стала Софія Максимець, донька бізнесмена Григорія Козловського.

Проєкт отримав містобудівні умови не одразу: спершу виконком відмовив у видачі дозволу через відсутність детального плану території. Після двох зустрічей із громадськістю, яка виступала проти будівництва в межах зони ЮНЕСКО, дозвіл все ж видали, але з умовою проведення міжнародного конкурсу. У той період на будівельному паркані готелю з’явився напис "Вкрадено у львів’ян".