Перший в Україні Культурний хаб ЮНЕСКО відкрили у центрі Львова

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Наталія Габрух
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У Львові в історичній будівлі на вулиці Князя Романа, 6 відкрили перший в Україні Культурний хаб ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Хаб працюватиме на першому і другому поверхах загальною площею 402 м.кв. На першому поверсі діятиме муніципальна бібліотека-цукерня. На другому — облаштована рецепція, кімнати для коворкінгу та проведення подій, зона для розміщення експозицій, мультимедійна студія для аудіо та відеозапису.

Сам Культурний хаб розташований в історичній будівлі, що була збудована у 1912–1913 роках. Раніше тут працювало сьогодні недіюче Львівське державне обласне радіо. Приміщення для хабу повністю переосмислили та відреставрували. Також там встановили сучасний ліфт, який відповідає всім стандартам інклюзивності.

Простір створили коштом Іспанії, яка інвестувала 1,7 мільйона доларів у його облаштування.

Основною метою хабу є підтримка, розвиток та популяризація культури, мистецтва, історичної спадщини, а також сучасних ініціатив.

Фото: Львівська міська рада

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Опубліковано: 29 січня 2025
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