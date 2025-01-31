Історичну садибу на Богдана Хмельницького планують відреставрувати

У Києві планують відреставрувати садибу кінця XIX століття, розташовану на вулиці Богдана Хмельницького, 51А.

Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Ця садиба відома з 1871 року. Спочатку вона належала священику Софійського собору, пізніше — графу Колонно-Чесновському, а з 1901 року її власником став Г. Міхельсон.

Будівлю звели у 1890-ті роки. Вона є складовою комплексу з трьох будинків (№51А та ще два флігелі №51Б, №51В), розташованих вздовж вулиці. Колись тут працювали Вищі жіночі курси та підпільна друкарня Київської організації РСДРП.

Пам’ятка розташована на червоній лінії забудови по Хмельницького, на ділянці значного падіння рельєфу в бік вулиці Олеся Гончара. Чоловий фасад будівлі оздоблено з використанням елементів стилів модерн та ренесанс.

На засіданні Консультативної ради винесли на розгляд та схвалили проєкт реставрації цієї нежитлової будівлі та приміщень.

Наразі планується реставраційний ремонт частини пам’ятки. Зокрема заплановано:

ремонт і відновлення фасадів та зміцнення несучих конструкцій;

модернізацію внутрішніх інженерних мереж, включно з електропостачанням, опаленням і сантехнічними комунікаціями;

облаштування в цокольному поверсі найпростішого укриття;

створення умов для доступу маломобільних груп населення.

Реставрацію проведуть з урахуванням архівних матеріалів та історичних досліджень, зазначили в Департаменті.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА