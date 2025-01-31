У Львові відреставрували історичну браму, яку знайшли у підвалі: фото

У Львові завершили реставрацію дубової брами пам’ятки архітектури місцевого значення на вулиці Івана Франка, 3.

Про це пише “Твоє місто”.

Довгий час вважалося, що ця брама заввишки понад чотири метри була втрачена, доки мешканці випадково не знайшли її у підвалі. Вона пролежала там багато років у вологих умовах, що суттєво пошкодило дерев’яну конструкцію.

Реставраційні роботи тривали кілька місяців і стали можливими завдяки програмі співфінансування за підтримки ЛКП "Бюро спадщини" та німецького фонду Ебергарда Шьока. Загальна вартість відновлення склала 120 000 грн, з яких 84 000 грн профінансував фонд, а решту суми зібрали мешканці разом із бізнесом, який орендує приміщення у будинку.

Фахівці усунули численні пошкодження, вирівняли конструкцію, відновили втрачені декоративні елементи, встановили нове засклення світлика та дверну ручку. Під час реставрації вдалося знайти первинний колір брами, який виявився не типовим для львівських дерев’яних дверей.

Будівля на Франка, 3 є пам'яткою архітектури місцевого значення. Вона збудована у 1887 році, а у 1904 році тут звели модерністську надбудову за проєктом архітектора Августа Богохвальського. Її головною особливістю стала конструкція з металу та скла, що забезпечувала верхнє освітлення. Надбудову встановила львівська компанія Зиґмунда Пйотровича та Яна Шумана.

Фото: “Твоє Місто”