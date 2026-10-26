Ukrainian Fashion Week оголосив дати сезону FW27-28 у Києві

Організатори Ukrainian Fashion Week оголосили дати проведення сезону FW27-28. Ювілейний 60-й сезон відбудеться у Києві з 11 по 14 березня 2027 року.

Традиційно UFW проходить на початку лютого, однак цього разу проведення перенесли на березень через складну ситуацію в енергосистемі України, спричинену систематичними російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

«Для нас принципово важливо, щоб українські дизайнери мали достатньо часу для підготовки нових колекцій. Ми розуміємо, у яких надскладних умовах сьогодні працюють українці, зокрема команди fashion-брендів, і маємо враховувати ці обставини, плануючи календар UFW. Саме тому ми заздалегідь ухвалили рішення провести сезон FW27-28 у березні. Це вимушене, але необхідне рішення для того, щоб зберегти безперервність роботи української fashion-індустрії попри усі виклики», — заявила Єлизавета Ущека, CEO Ukrainian Fashion Week.

Реєстрація брендів для участі у сезоні Ukrainian Fashion Week FW27-28 триватиме до 22 листопада.

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Ukrainian Fashion Week заснували у 1997 році, і відтоді проєкт не пропустив жодного сезону. Протягом 30 років майданчик допомагає розвиватися українським брендам і презентувати їх за кордоном.

Нагадаємо, попередній сезон 26/27 також переносили з лютого на березень 2026 року через російські атаки на енергосистему України.