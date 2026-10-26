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Міжнародна федерація важкої атлетики віддала Росії право провести чемпіонат світу 2030 року

Ірина Маймур 26 жовтня 2026
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Міжнародна федерація важкої атлетики віддала Росії право провести чемпіонат світу 2030 року

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) визначила Москву господаркою чемпіонату світу 2030 року серед дорослих. Рішення ухвалили під час повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомила IWF за підсумками голосування виконавчого комітету 25 жовтня.

Точних дат проведення чемпіонату та спортивного об'єкта, який прийматиме змагання, поки не оголосили.

Виконавчий комітет також визначив господарів трьох інших турнірів. У 2028 році юнацький чемпіонат світу відбудеться в Приштині (Косово), а юніорський — у Каракасі (Венесуела). Дорослий чемпіонат світу 2029 року прийматиме Ахмедабад (Індія).

Генеральний секретар IWF Хосе Кіньйонес позитивно оцінив результати голосування. Він зазначив, що Косово, Венесуела та Індія вперше прийматимуть світові змагання під егідою федерації, і назвав це свідченням розвитку важкої атлетики.

У червні 2026 року IWF дозволила російським і білоруським важкоатлетам усіх вікових категорій брати участь у міжнародних змаганнях федерації за умови виконання встановлених вимог. Раніше таке послаблення стосувалося молодших вікових груп.

У липні Міжнародний олімпійський комітет тимчасово зняв призупинення членства Олімпійського комітету Росії та скасував попередні рекомендації щодо обмежень для російських спортсменів. Відтепер міжнародні федерації самостійно вирішують питання їхнього допуску та проведення змагань у Росії.

Фото на обкладинці: Victor Freitas / Unsplash
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