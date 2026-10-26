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На Anthropic подали до суду через використання пісень Елвіса Преслі для навчання ШІ

Ірина Маймур 26 жовтня 2026
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На Anthropic подали до суду через використання пісень Елвіса Преслі для навчання ШІ

Власники прав на 274 пісні Елвіса Преслі подали до суду на американську компанію Anthropic. Вони звинувачують розробника чатбота Claude у використанні захищених авторським правом творів для навчання штучного інтелекту без дозволу. Позов подали 23 жовтня до федерального суду в Каліфорнії, повідомляє Billboard.

Серед позивачів — підрозділ Authentic Brands Group, яка управляє правами на ім'я та образ Преслі, а також інші власники авторських прав на його музичний репертуар.

У справі фігурують 274 композиції, серед яких Can't Help Falling in Love, All Shook Up, Don't Be Cruel та A Little Less Conversation.

За твердженням позивачів, Anthropic без дозволу використовувала тексти цих пісень для навчання моделей Claude. Правовласники також стверджують, що чатбот відтворював захищені матеріали та створював перероблені версії композицій, надто схожі на оригінали.

Як пише Pitchfork, у позові зазначено, що навіть після запровадження захисних механізмів Claude продовжував генерувати подібні тексти. Зокрема, коли його просили адаптувати пісні для сучасної аудиторії, він відтворював їхню структуру, характерні фрагменти та частини текстів.

Правовласники вимагають до $150 тисяч компенсації за кожну композицію — загалом $41,1 мільйона. З урахуванням додаткових вимог щодо ймовірного обходу захисних механізмів і видалення інформації про авторські права сума може сягнути $48,6 мільйона.

Anthropic заявила, що не погоджується зі звинуваченнями та має намір захищати свою позицію в суді.

Це не перший подібний позов проти розробника Claude. У серпні 2026 року Sony Music Publishing та Warner Chappell звинуватили Anthropic у використанні десятків тисяч захищених авторським правом музичних творів для навчання ШІ.

Фото на обкладинці: Uncredited / Wikimedia Commons
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