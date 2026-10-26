Помер Ерік Бауза — лавреат «Еммі» та голос культових персонажів Looney Tunes

У віці 46 років помер канадський актор озвучення Ерік Бауза, відомий як сучасний голос Багза Банні, Даффі Дака та десятків інших легендарних персонажів мультсеріалів. Бауза помер у неділю у своєму будинку через гіпертонічну серцево-судинну хворобу. Трагічну новину підтвердила родина актора в Instagram.

За свою кар'єру актор здобув понад 400 ролей і став одним із найбільш затребуваних голосів в анімаційній індустрії. Окрім Багза Банні та Даффі Дака, він озвучував Твіті, Елмера Фадда, Поркі Піга та інших героїв Looney Tunes, зокрема у стрічках «Койот проти Aкмe» та «Космічний джем: Нові легенди». Його фільмографія також налічує проєкти «Аватар: Останній захисник», «Рік та Морті» та безліч інших серіалів.

Він був номінований на п'ять премій «Еммі» та здобув три премії Children’s & Family Emmy Awards за озвучення у проєктах «Юні титани, вперед!», «Бригада Багза Банні» та Looney Tunes Cartoons.

Голова Warner Bros. Television Group and US Networks Чаннінг Данджі зазначила, що Бауза був неперевершеним талантом, який протягом 15 років продовжував справу таких легенд, як Мел Бланк, даруючи радість мільйонам глядачів по всьому світу.