Ще 83 світлофори у Києві працюватимуть автономно під час відключень світла

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Валерія Гуржий
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У Києві ще 83 світлофори зможуть працювати автономно під час відключень електроенергії. Для цього фахівці встановили 81 шафу резервного живлення.

Про це повідомили у КМДА.

Такі шафи резервного живлення підтримують автономну роботу світлофорів до 24 годин і заряджаються з нуля за 5 годин. Вони працюватимуть за такими адресами:

  • вул. Олега Мудрака – вул. Підлісна;
  • просп. Повітряних Сил – вул. Генерала Геннадія Воробйова;
  • бульв. Академіка Вернадського – вул. Депутатська;
  • вул. Набережно-Лугова – вул. Почайнинська;
  • вул. Набережно-Лугова – вул. Оленівська;
  • вул. Набережно-Лугова – вул. Межигірська.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення відповідним службам збільшити кількість спеціальних шаф, які забезпечуватимуть безперебійне живлення світлофорів.

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Опубліковано: 31 січня 2025
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