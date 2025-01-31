Ще 83 світлофори у Києві працюватимуть автономно під час відключень світла

У Києві ще 83 світлофори зможуть працювати автономно під час відключень електроенергії. Для цього фахівці встановили 81 шафу резервного живлення.

Про це повідомили у КМДА.

Такі шафи резервного живлення підтримують автономну роботу світлофорів до 24 годин і заряджаються з нуля за 5 годин. Вони працюватимуть за такими адресами:

вул. Олега Мудрака – вул. Підлісна;

просп. Повітряних Сил – вул. Генерала Геннадія Воробйова;

бульв. Академіка Вернадського – вул. Депутатська;

вул. Набережно-Лугова – вул. Почайнинська;

вул. Набережно-Лугова – вул. Оленівська;

вул. Набережно-Лугова – вул. Межигірська.