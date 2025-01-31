Ще 83 світлофори у Києві працюватимуть автономно під час відключень світла
У Києві ще 83 світлофори зможуть працювати автономно під час відключень електроенергії. Для цього фахівці встановили 81 шафу резервного живлення.
Про це повідомили у КМДА.
Такі шафи резервного живлення підтримують автономну роботу світлофорів до 24 годин і заряджаються з нуля за 5 годин. Вони працюватимуть за такими адресами:
- вул. Олега Мудрака – вул. Підлісна;
- просп. Повітряних Сил – вул. Генерала Геннадія Воробйова;
- бульв. Академіка Вернадського – вул. Депутатська;
- вул. Набережно-Лугова – вул. Почайнинська;
- вул. Набережно-Лугова – вул. Оленівська;
- вул. Набережно-Лугова – вул. Межигірська.
Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення відповідним службам збільшити кількість спеціальних шаф, які забезпечуватимуть безперебійне живлення світлофорів.
Опубліковано: 31 січня 2025
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