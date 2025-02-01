Через атаку рф по Одесі постраждали близько 15 пам’яток. Серед них – готель "Бристоль" і філармонія

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Ірина Маймур
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31 січня російські війська завдали ракетного удару по історичному центру Одеси, внесеному до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Через атаку постраждали близько 15 пам’яток культурної спадщини.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Серед пам’яток, які зазнали руйнувань, – готель “Бристоль”. Основні його пошкодження — вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення.

Готель побудували в 1898–1899 роки за проєктом архітекторів Олександра Бернардацці і Адольфа Мінкуса навпроти будівлі Купецької біржі і поруч з Державним банком. Будівля виконана у стилі Відродження з елементами бароко. Це був перший чотириповерховий готель Одеси.

“Бристоль” відкрили після реконструкції у 2010 році. Відновлений готель майже повністю відповідав тому, що побудував Бернардацці. Нині ж будівля знову потребує відновлення через наслідки російської атаки.

Також серед постраждалих об’єктів дві пам’ятки національного значення: будівля обласної філармонії (Нова Біржа) та будинок Вучині (вул. Італійська, 19).

Від атаки пошкоджено два музеї: Музей західного та східного мистецтва і філія Літературного музею (Будинок Сікара).

Суттєвих пошкоджень зазнали вітражі та автентичне столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням у будівлях Союзу архітекторів України та Банку “Порто-Франко”.

“Найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є Філармонія (Нова Біржа). Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень. Вплив атаки на стан основних конструкцій оцінять фахівці після додаткового обстеження”, — зазначає мер Одеси.

З 2023 року будівля Філармонії перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО відповідно до Другого протоколу 1999 року до Гаазької конвенції 1954 року “Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту”.

Фото: Telegram/Zelenskiy, Геннадій Труханов, Олег Кіпер

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Опубліковано: 01 лютого 2025
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