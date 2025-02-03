Кияни закликають облаштувати смуги громадського транспорту на Хрещатику – петиція

На сайті Київради з'явилася петиція із закликом облаштувати на Хрещатику смуги громадського транспорту, адже у години пік вулиця систематично стоїть у заторі.

"Громадський транспорт, що їздить цією вулицею, вимушений рухатися в загальному потоці машин на дорозі з чотирма смугами руху, через що в години-пік потрапляє у затори і систематично не виконує графік руху. Як наслідок, пасажири не можуть на нього покластись", – сказано у петиції.

Смуги громадського транспорту потрібні для дотримання інтервалів руху автобусами маршрутів №110, 111, 112, 114, а також тролейбусами маршрутів №4, 5, 7, 8, які курсують по Хрещатику.

Автор петиції наголосив на тому, що європейська модель розвитку міста передбачає пріоритет громадського транспорту над індивідуавальним, і Київ, влада якого постійно заявляє про рух міста до європейських стандартів, мусить дотримуватися цих пріоритетів.

Фото: УНІАН