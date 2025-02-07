На Печерську встановили скульптуру Be Brave: що вона символізує

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Ірина Маймур
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У центрі Києва з’явилася нова скульптура Be Brave, яка уособлює незламність українців.

Про це пише “Вечірній Київ”.

Автори роботи — брати Єгор та Микита Зігури — зобразили фігуру жінки, яка впевнено рухається вперед, символізуючи силу, рішучість і готовність долати труднощі.

Скульптура має дзеркальну поверхню, у якій кожен може побачити своє відображення. За задумом митців, вона не лише є художнім об’єктом, а й мотивує замислитися про власну сміливість і внутрішню стійкість.

Ідея створення цієї скульптури належить засновникам клініки ANACOSMA Оксані та Павлові Денищукам. Створення фігури відбувалося в Харкові в умовах війни — під звуки вибухів і відключення світла. Попри складні обставини, митці завершили проєкт, а вже під час фінальних робіт у Києві неподалік майстерні також стався вибух.

Скульптура Be Brave розташована за адресою: вул. Панаса Мирного, 17.

Фото: “Вечірній Київ”

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Опубліковано: 07 лютого 2025
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