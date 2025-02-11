Громадський транспорт Києва зупинятиметься під час оголошення хвилини мовчання

Київрада видала наказ про запровадження в громадському транспорті щоденного оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Про це повідомляє Управа КПТ.

Тож тепер у проміжку з 08:50 до 09:00 кожного дня водіїв автобусних парків, трамвайних і тролейбусних депо забов'язані під час зупинки після оголошення інформації щодо поточної зупинки одноразово вмикати оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Рух дозволяється відновлювати тільки після закінчення оголошення.

Раніше ми писали, що у КМДА напрацювали пропозиції щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Рекомендації передбачають заходи з інформування про початок хвилини мовчання в мобільному застосунку "Київ Цифровий", через трансляцію оголошень у громадському транспорті, звукові системи оповіщення на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності і на рекламних носіях.