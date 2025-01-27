Як у Києві проходитиме щоденна загальнонаціональної хвилини мовчання: у КМДА напрацювали пропозиції

У КМДА напрацювали пропозиції щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Рекомендації передбачають заходи з інформування про початок хвилини мовчання в мобільному застосунку "Київ Цифровий", через трансляцію оголошень у громадському транспорті, звукові системи оповіщення на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності і на рекламних носіях.

Про це повідомили у КМДА.

Міська влада запрошує киян долучатися та рекомендує установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, призупиняти роботу на хвилину, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів.

"Місто звернеться до операторів реклами щодо розміщення цифрового інформаційного повідомлення для інформування та нагадування про початок хвилини мовчання. Телеканал «Київ» і радіостанція «Київ FM» продовжать оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання у прямому етері. Також планується проведення інформаційно-комунікаційної кампанії. А комунальні заклади освіти мають і надалі проводити щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання", – запевнили у КМДА

Окрему увагу в рекомендаціях приділили адаптації проведення хвилини мовчання в умовах воєнного стану. У разі оголошення повітряної тривоги пріоритет надаватиметься інформуванню громадян про небезпеку.

Раніше ми писали, що петиція із закликом запровадити у Києві хвилину мовчання для вшанування пам'яті загиблих військових набрала необхідну кількість голосів, тож на неї відповів міський голова столиці Віталій Кличко.