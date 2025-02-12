У КМДА спростували, що в Києві зупинятимуть громадський транспорт під час хвилини мовчання

346
Ірина Маймур
share share

У Києві не зупинятимуть громадський транспорт під час хвилини мовчання.

Це підтвердили в КП "Київпастранс", спростувавши інформацію про можливе призупинення транспорту на 10 хвилин.

Згідно з рішенням, у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв, які мають гучномовці, лунатиме повідомлення, присвячене вшануванню пам’яті загиблих українських Захисників, Захисниць і мирних жителів. Водночас громадський транспорт працюватиме за звичним графіком.

Наразі "Київпастранс" проводить підготовку до запуску цього рішення.

Нагадаємо, що раніше Київрада видала наказ про запровадження в громадському транспорті щоденного оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Згідно з ним, у проміжку з 08:50 до 09:00 кожного дня водії автобусних парків, трамвайних і тролейбусних депо зобов'язані під час зупинки після оголошення інформації щодо поточної зупинки одноразово вмикати оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Рух дозволяється відновлювати тільки після закінчення оголошення.

Фото: КИЇВ 24

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 12 лютого 2025
share share
Фермер із Вінниччини перетворює відходи яблук на екостаканчики Фермер із Вінниччини перетворює відходи яблук на екостаканчики У Києві відкриють артпростір Draft Gallery з виставками, лекціями і шоурумом У Києві відкриють артпростір Draft Gallery з виставками, лекціями і шоурумом У Львові відкриють безбар’єрний мистецький простір: яким він буде У Львові відкриють безбар’єрний мистецький простір: яким він буде “Я сіла за кермо вантажівки”: Як режисерка Ірина Волович опановувала нову професію під час війни “Я сіла за кермо вантажівки”: Як режисерка Ірина Волович опановувала нову професію під час війни
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.