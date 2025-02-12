У КМДА спростували, що в Києві зупинятимуть громадський транспорт під час хвилини мовчання

У Києві не зупинятимуть громадський транспорт під час хвилини мовчання.

Це підтвердили в КП "Київпастранс", спростувавши інформацію про можливе призупинення транспорту на 10 хвилин.

Згідно з рішенням, у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв, які мають гучномовці, лунатиме повідомлення, присвячене вшануванню пам’яті загиблих українських Захисників, Захисниць і мирних жителів. Водночас громадський транспорт працюватиме за звичним графіком.

Наразі "Київпастранс" проводить підготовку до запуску цього рішення.

Нагадаємо, що раніше Київрада видала наказ про запровадження в громадському транспорті щоденного оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Згідно з ним, у проміжку з 08:50 до 09:00 кожного дня водії автобусних парків, трамвайних і тролейбусних депо зобов'язані під час зупинки після оголошення інформації щодо поточної зупинки одноразово вмикати оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Рух дозволяється відновлювати тільки після закінчення оголошення.

Фото: КИЇВ 24