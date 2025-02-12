Мозаїку з червоноармійцем на станції метро “Палац Україна” демонтують цьогоріч

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Ірина Маймур
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Мозаїчне панно із зображенням солдата-червоноармійця на станції метро “Палац Україна” демонтують у першому кварталі 2025 року.

Про це повідомили в КП “Київський метрополітен” у відповідь на запит Віладжа.

Разом із мозаїкою приберуть напис “РККА 1918” (Рабоче-крестьянская Красная армия) та чеканку із радянською зіркою, серпом і молотом.

Наразі панно закрили гіпсокартонною стіною, а чеканки із символікою СРСР — листами з оцинкованої сталі. Демонтаж стане частиною процесу декомунізації, який триває у столиці.

Фото: КП “Київський метрополітен”

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Опубліковано: 12 лютого 2025
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