Мозаїку з червоноармійцем на станції метро “Палац Україна” демонтують цьогоріч
Мозаїчне панно із зображенням солдата-червоноармійця на станції метро “Палац Україна” демонтують у першому кварталі 2025 року.
Про це повідомили в КП “Київський метрополітен” у відповідь на запит Віладжа.
Разом із мозаїкою приберуть напис “РККА 1918” (Рабоче-крестьянская Красная армия) та чеканку із радянською зіркою, серпом і молотом.
Наразі панно закрили гіпсокартонною стіною, а чеканки із символікою СРСР — листами з оцинкованої сталі. Демонтаж стане частиною процесу декомунізації, який триває у столиці.
Фото: КП “Київський метрополітен”
Опубліковано: 12 лютого 2025
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