Мозаїку з червоноармійцем на станції метро “Палац Україна” демонтують цьогоріч

Мозаїчне панно із зображенням солдата-червоноармійця на станції метро “Палац Україна” демонтують у першому кварталі 2025 року.

Про це повідомили в КП “Київський метрополітен” у відповідь на запит Віладжа.

Разом із мозаїкою приберуть напис “РККА 1918” (Рабоче-крестьянская Красная армия) та чеканку із радянською зіркою, серпом і молотом.

Наразі панно закрили гіпсокартонною стіною, а чеканки із символікою СРСР — листами з оцинкованої сталі. Демонтаж стане частиною процесу декомунізації, який триває у столиці.

Фото: КП “Київський метрополітен”