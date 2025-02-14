У Макарові демонтували асфальтний завод, що працював без дозвільних документів

У селищі Макарів демонтували асфальтний завод, який працював без належних дозвільних документів.

Про це повідомив селищний голова Вадим Токар.

Завод працював на території громади протягом певного часу, порушуючи екологічні норми та законодавство. Після численних перемовин власник підприємства погодився на демонтаж. За словами Токаря, ситуація потребувала негайного вирішення через загрозу екологічній безпеці.

“Дякую всім небайдужим мешканцям, які допомогли вирішити це питання. Макарівська громада повинна розвиватися законно та безпечно для людей. Ми й надалі контролюватимемо подібні випадки”, – зазначив селищний голова.

Фото: Вадим Токар