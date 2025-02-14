У Львові відреставрували дерев’яну браму у столітній кам’яниці: фото

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Ірина Маймур
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У Львові на вулиці Вороного, 5 завершили реставрацію дерев’яної квіткової брами у столітній кам’яниці.

Роботи виконали фахівці ЛКП “Бюро спадщини” за співфінансування мешканців та фонду Ебергарда Шьока.

Брама перебувала у поганому стані: одне з дерев’яних полотен було пошкоджене, частина оригінальних деталей втрачена, а металеві решітки – деформовані. Майстри очистили конструкцію від старого покриття, відновили різьблені елементи, вирівняли решітки та встановили нове засклення.

“Ми приділили особливу увагу різьбленим деталям, відновили відбійні планки, встановили нову клямку та реставрували втрачені фрагменти різьби. Поверхню покрили олією на восковій основі, що підкреслило природну текстуру дерева та забезпечить його довговічність”, – розповів реставратор Юрій Тинячкевич.

Загальна вартість робіт склала 65 604 грн. 70% суми (45 923 грн) профінансував фонд Ебергарда Шьока, решту коштів зібрали мешканці будинку.

Фото: ЛКП “Бюро спадщини”

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Опубліковано: 14 лютого 2025
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