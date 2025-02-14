У Києві планують відремонтувати два шляхопроводи і надземний перехід: які саме
КП “Київавтошляхміст” оголосило тендери на розроблення проєктної документації для ремонту трьох транспортних об'єктів у місті.
Загальну вартість робіт оцінюють у 7,6 млн гривень.
Ремонт планують провести на таких об'єктах:
- шляхопровід на перетині проспекту Леоніда Каденюка та вулиці Кіото з Броварським проспектом,
- шляхопровід на перетині проспекту Науки та вулиці Саперно-Слобідської,
- надземний пішохідний перехід на вулиці Олени Теліги.
За даними комунального підприємства, шляхопровід на Каденюка–Кіото збудували у 1985 році, і з того часу він жодного разу не проходив капремонт. Через пошкодження мостового полотна волога проникла до конструкцій, спричинивши корозію арматури та тріщини. Заплановані протиаварійні заходи включають відновлення опор і прогонових будов.
Шляхопровід на перетині проспекту Науки та вул. Саперно-Слобідської експлуатується з 1991 року. Його обстеження виявило корозію арматури та руйнування бетону. У межах ремонту планують відновити працездатність опор і конструкцій.
Надземний пішохідний перехід на вулиці Олени Теліги, збудований у 2006 році, капітально не ремонтувався. Останнє обстеження 2018 року показало обмежену справність конструкцій, які продовжують деградувати. Ремонт передбачає заміну покриття, оновлення перильного огородження, сходів, ліфтових шахт і несучих елементів.
Розроблення проєктної документації триватиме 5-6 місяців. Прийом тендерних пропозицій розпочнеться 14 лютого та триватиме до 22 лютого.
Фото: Київавтошляхміст