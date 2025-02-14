Дивіться, який вигляд матиме нова школа на Оболоні з укриттям, рестораном та театром

Холдинг ITStep завершує будівництво нової загальноосвітньої школи на Оболоні, у якій передбачене надсучасне укриття для всіх учнів та вчителів, генератори та безперебійний інтернет, пʼятизірковий шкільний ресторан та власний театр.

Про це пише Pragmatika.

У 2023 році в Києві розпочалося будівництво нової загальноосвітньої школи Stanislav Step School, яка стане частиною міжнародного освітнього холдингу ITStep, що об’єднує 109 навчальних закладів у 24 країнах світу, зокрема 17 загальноосвітніх шкіл, 7 коледжів, 6 університетів та дистанційну школу Unicorn. Нова школа матиме найкращі освітні інновації та досвід, який холдинг напрацював за 26 років діяльності.

Основна увага під час будівництва та планування роботи школи приділяється безпеці, безперервності та якості навчального процесу, фізичному розвитку школярів і створенню комфортної атмосфери під час їхнього перебування в школі.

Задля цього в Stanislav Step School уже збудоване сучасне, містке та комфортне укриття для всіх учнів і педагогічного складу, обладнане навчальними кабінетами, що дозволяє безпечно проводити уроки. Також встановлено генератори та безперебійний інтернет – це забезпечує доступ до навчального контенту в будь-який час і в будь-якому місці навіть за відсутності електропостачання та інтернету.

Архітектурний проєкт школи був розроблений компанією archimatika. Також у школі впроваджується повна цифровізація навчального процесу, гейміфікація освіти, можливість для учнів оцінювати викладачів, використання віртуальних лабораторій для проведення експериментів, електронних лабораторій для уроків фізики та хімії, а також класів VR і робототехніки. Підручники будуть замінені планшетами. У школі немає домашніх завдань – усю самостійну роботу учні виконують безпосередньо в школі.

Будівля школи матиме сучасну європейську архітектуру, власний театр на 400 місць, сучасний спортивний комплекс, а також шкільний ресторан, у якому батьки зможуть обирати меню на наступний день, та високотехнологічну бібліотеку.

Навчальна програма поєднуватиме обов’язкову програму МОН, поглиблене вивчення іноземних мов (англійська та додаткові мови на вибір), IT-освіту і факультативні клуби за інтересами. Освітня модель нової школи на Оболоні передбачає STEAM-підхід (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) — поєднання науки, технологій, мистецтва та математики.

Stanislav Step School розташована за адресою: проспект Володимира Івасюка, 10-Б, неподалік станції метро "Оболонь". Навчання в школі розпочнеться 1 вересня 2025 року. Цієї осені планується прийняти 200 дітей, а загалом школа розрахована на 700 учнів. Записатися на співбесіду можна на сайті школи.