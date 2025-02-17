Перший український заклад у центрі Дюссельдорфа відкрила полтавчанка: яка її історія

Два роки тому Наталя Лещенко приїхала з Полтави до Дюссельдорфа у Німеччину та відкрила свій ресторан Sсhu Sсhu.

Про це пише HoReCa Ukraine.

Родина виїхали до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення й згодом планували повернутися додому. Утім адаптація, як і у більшості шукачів захисту в ФРН, затягнулася. Тому Наталя вирішила почати у країні свою справу і відкрити заклад у Дюссельдорфі. У Полтаві родина nt; володіє двома закладами, це ресторани – “Старе місто” та “Мохіто”, а загалом у цьому бізнесі вже понад 20 років.

Вже у Німеччині вона придбала франшизу відомої української мережі ресторанів й почала пошук приміщення. Процес був непростий, але улітку 2023 року, приміщення для про'кту було знайдено.

Це перший український заклад, який відкрили у центрі Дюссельдорфа. Він невеликий, але затишний. На столах стоять свіжі квіти, й до гостей виходить усміхнений шеф-кухар Тарас Хирний і питає, чим пригостити. У закладі пропонують борщ, вареники, голубці, сирники та медовик.

Ресторан розташований у будівлі 1914 року на цокольному поверсі. Процес відкриття закладу зайняв лише два місяці, з сумою інвестицій біля 35 тисяч євро. Як, визначають власники, цільова аудиторія закладу – відвідувачі з середнім та вище достатком. Вартість основної страви – 25 євро.

Меню інтернаціональне: закуски, салати, страви з м’яса, риби, десерти, з родзинкою – українські страви.

Заклад працює за адресом: Eisenstraße 41, 40227 Düsseldorf