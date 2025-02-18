Київські маршрутники використовують “Київ Цифровий”, щоб випереджати комунальний транспорт

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Ірина Маймур
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Водії маршруток у Києві використовують застосунок “Київ Цифровий” для відстежування руху комунального транспорту. У такий спосіб вони випереджають автобуси і тролейбуси на зупинках та перехоплюють пасажирів.

Про це повідомили в ГО “Пасажири Києва”, опублікувавши фото з маршрутки №537.

На світлині видно, що у водія на телефоні відкрито сервіс відстежування транспорту, а поруч – велика кількість необлікованої готівки.

За словами активістів, маршрутники навмисно випереджають комунальний транспорт на 1-2 хвилини, щоб забирати платоспроможних пасажирів, які змушені сплачувати 15 грн за проїзд, хоча могли б скористатися комунальним транспортом за 6,50 або 8 грн.

Це призводить до того, що муніципальний транспорт стає збитковим, оскільки основними його пасажирами залишаються пільговики, які мають право на безкоштовний проїзд.

Активісти закликають Київський департамент транспорту зобов’язати приватних перевізників передавати GPS-координати маршруток і обмежити кількість маршрутів, які дублюють комунальний транспорт.

Для вирішення проблеми вони пропонують підписати петицію про введення безготівкової оплати проїзду в маршрутках.

Фото: ГО “Пасажири Києва”; КМДА

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Опубліковано: 18 лютого 2025
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