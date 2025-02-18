У Львові запрацював перший соцбудинок для пацієнтів центру UNBROKEN: фото

У Львові запрацював перший із восьми соціальних будинків для внутрішньо переміщених осіб, які проходять реабілітацію в центрі UNBROKEN.

Про це повідомляють у Львівській ОВА.

Наразі в будинку проживає 8 людей, а після завершення будівництва комплекс зможе прийняти до 700 мешканців.

Проєкт реалізується за підтримки Європейської комісії, яка надала 19,5 млн євро грантових коштів. Міський бюджет фінансує укриття та утримання приміщень. Будівлі будуть повністю оснащені меблями, технікою та готові для заселення.

Люди зможуть жити тут від 6 до 12 місяців, отримуючи необхідну медичну та соціальну підтримку.

Простір розроблений із врахуванням потреб людей з інвалідністю, що сприятиме комфортному перебуванню та швидшій адаптації після поранень. Соціальне житло дозволяє пацієнтам проходити реабілітацію разом із сім’ями, створюючи підтримуюче середовище для відновлення.

Проєкт є частиною ініціативи “Зелене відновлення України”, яка передбачає екологічне будівництво відповідно до принципів сталого розвитку.

Також для зручності мешканців подовжили маршрут громадського транспорту №46, який тепер зупиняється біля нових будинків та Центру протезування та ортезування.

Фото: Львівська ОВА; ЛМР