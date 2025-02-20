В Одесі відреставрували історичні двері будинку Рожицького: фото

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Ірина Маймур
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В Одесі оновили історичні двері будинку українського діяча Флоріана Рожицького на вулиці Всеволода Змієнка, 8.

Реставрацію провела команда проєкту “Тисячі дверей Одеси”.

Що вдалося відновити

  • Зняли шари старої фарби та відтворили загублені елементи.
  • Відновили пошкоджені деталі та зміцнили конструкцію дверей.
  • Встановили старовинні латунні ручки в стилі XIX століття.
  • Оновили імпост, капітель стулкової планки та ковані ґрати.
  • Додали латунні накладки на плінтуси, щоб захистити дерево.

Також фахівці встановили кватирки, які тепер пропускають більше світла у під'їзд і допомагають провітрювати приміщення.

На порозі будівлі збереглося терацо з літерою R, що символізує прізвище Рожицького. Ця ж літера повторюється у візерунку кованих ґрат.

Фото: “Тисячі дверей Одеси”

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Опубліковано: 20 лютого 2025
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