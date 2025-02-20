В Одесі відреставрували історичні двері будинку Рожицького: фото
В Одесі оновили історичні двері будинку українського діяча Флоріана Рожицького на вулиці Всеволода Змієнка, 8.
Реставрацію провела команда проєкту “Тисячі дверей Одеси”.
Що вдалося відновити
- Зняли шари старої фарби та відтворили загублені елементи.
- Відновили пошкоджені деталі та зміцнили конструкцію дверей.
- Встановили старовинні латунні ручки в стилі XIX століття.
- Оновили імпост, капітель стулкової планки та ковані ґрати.
- Додали латунні накладки на плінтуси, щоб захистити дерево.
Також фахівці встановили кватирки, які тепер пропускають більше світла у під'їзд і допомагають провітрювати приміщення.
На порозі будівлі збереглося терацо з літерою R, що символізує прізвище Рожицького. Ця ж літера повторюється у візерунку кованих ґрат.
Фото: “Тисячі дверей Одеси”
Опубліковано: 20 лютого 2025