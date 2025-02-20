В Одесі відреставрували історичні двері будинку Рожицького: фото

В Одесі оновили історичні двері будинку українського діяча Флоріана Рожицького на вулиці Всеволода Змієнка, 8.

Реставрацію провела команда проєкту “Тисячі дверей Одеси”.

Що вдалося відновити

Зняли шари старої фарби та відтворили загублені елементи.

Відновили пошкоджені деталі та зміцнили конструкцію дверей.

Встановили старовинні латунні ручки в стилі XIX століття.

Оновили імпост, капітель стулкової планки та ковані ґрати.

Додали латунні накладки на плінтуси, щоб захистити дерево.

Також фахівці встановили кватирки, які тепер пропускають більше світла у під'їзд і допомагають провітрювати приміщення.

На порозі будівлі збереглося терацо з літерою R, що символізує прізвище Рожицького. Ця ж літера повторюється у візерунку кованих ґрат.

Фото: “Тисячі дверей Одеси”