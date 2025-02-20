У Деснянському районі прибирають незаконні МАФи: фото
У Деснянському районі демонтують МАФи, встановлені з порушеннями чи без дозвільних документів.
Про це повідомляє комунальне підприємство "Київблагоустрій".
Роботи зосереджені в зонах інженерних мереж “Київенерго” та «Київводоканалу» на проспекті Червоної Калини.
На місці працювали одразу кілька демонтажних бригад. За перший день демонтажу на проспекті прибрали чотири великі конструкції, а протягом наступних днів звільнили понад 112 кв. м території.
За словами комунальників, простір навколо МАФів був захаращений сміттям, а самі споруди псували вигляд району та не відповідали санітарним нормам.
Одночасно ведеться боротьба з незаконною стихійною торгівлею, щоб зробити територію комфортнішою для пішоходів.
Фото: "Київблагоустрій"
Опубліковано: 20 лютого 2025