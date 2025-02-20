У Деснянському районі прибирають незаконні МАФи: фото

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Ірина Маймур
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У Деснянському районі демонтують МАФи, встановлені з порушеннями чи без дозвільних документів.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Київблагоустрій".

Роботи зосереджені в зонах інженерних мереж “Київенерго” та «Київводоканалу» на проспекті Червоної Калини.

На місці працювали одразу кілька демонтажних бригад. За перший день демонтажу на проспекті прибрали чотири великі конструкції, а протягом наступних днів звільнили понад 112 кв. м території.

За словами комунальників, простір навколо МАФів був захаращений сміттям, а самі споруди псували вигляд району та не відповідали санітарним нормам.

Одночасно ведеться боротьба з незаконною стихійною торгівлею, щоб зробити територію комфортнішою для пішоходів.

Фото: "Київблагоустрій"

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Опубліковано: 20 лютого 2025
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