У Деснянському районі прибирають незаконні МАФи: фото

У Деснянському районі демонтують МАФи, встановлені з порушеннями чи без дозвільних документів.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Київблагоустрій".

Роботи зосереджені в зонах інженерних мереж “Київенерго” та «Київводоканалу» на проспекті Червоної Калини.

На місці працювали одразу кілька демонтажних бригад. За перший день демонтажу на проспекті прибрали чотири великі конструкції, а протягом наступних днів звільнили понад 112 кв. м території.

За словами комунальників, простір навколо МАФів був захаращений сміттям, а самі споруди псували вигляд району та не відповідали санітарним нормам.

Одночасно ведеться боротьба з незаконною стихійною торгівлею, щоб зробити територію комфортнішою для пішоходів.

Фото: "Київблагоустрій"