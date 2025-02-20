Пішохідний бульвар у Дніпрі увійшов до збірки кращих проєктів ландшафтної архітектури світу
Швейцарське видання Braun Publishing додало проєкт бульвару Української добровольчої армії (раніше — вулиця Південна) до міжнародної збірки сучасної ландшафтної архітектури.
Про це повідомила архітекторка Наталія Каширіна.
“На початку 2024 року з нами зв’язалась редакція із запитом матеріалів для книги. Цей збірник містить огляд проєктів ландшафтної архітектури з усього світу”, — зазначила Наталія.
Бульвар Української добровольчої армії розташований у середмісті та межує з Кельнським. На перетині двох бульварів розташована унікальна 7-метрова бронзова статуя Атланта.
До реконструкції вулиця Південна була перевантажена автомобілями, що створювало незручності для пішоходів.
У 2020 році розпочалася її трансформація в частину пішохідної зони міста.
Фото: Дніпро TV; Відкритий