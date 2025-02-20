Пішохідний бульвар у Дніпрі увійшов до збірки кращих проєктів ландшафтної архітектури світу

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Ірина Маймур
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Швейцарське видання Braun Publishing додало проєкт бульвару Української добровольчої армії (раніше — вулиця Південна) до міжнародної збірки сучасної ландшафтної архітектури.

Про це повідомила архітекторка Наталія Каширіна.

“На початку 2024 року з нами зв’язалась редакція із запитом матеріалів для книги. Цей збірник містить огляд проєктів ландшафтної архітектури з усього світу”, — зазначила Наталія.

Бульвар Української добровольчої армії розташований у середмісті та межує з Кельнським. На перетині двох бульварів розташована унікальна 7-метрова бронзова статуя Атланта.

До реконструкції вулиця Південна була перевантажена автомобілями, що створювало незручності для пішоходів.

У 2020 році розпочалася її трансформація в частину пішохідної зони міста.

Фото: Дніпро TV; Відкритий

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Опубліковано: 20 лютого 2025
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