Пішохідний бульвар у Дніпрі увійшов до збірки кращих проєктів ландшафтної архітектури світу

Швейцарське видання Braun Publishing додало проєкт бульвару Української добровольчої армії (раніше — вулиця Південна) до міжнародної збірки сучасної ландшафтної архітектури.

Про це повідомила архітекторка Наталія Каширіна.

“На початку 2024 року з нами зв’язалась редакція із запитом матеріалів для книги. Цей збірник містить огляд проєктів ландшафтної архітектури з усього світу”, — зазначила Наталія.

Бульвар Української добровольчої армії розташований у середмісті та межує з Кельнським. На перетині двох бульварів розташована унікальна 7-метрова бронзова статуя Атланта.

До реконструкції вулиця Південна була перевантажена автомобілями, що створювало незручності для пішоходів.

У 2020 році розпочалася її трансформація в частину пішохідної зони міста.

Фото: Дніпро TV; Відкритий