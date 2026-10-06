У Житомирі збережуть мозаїки із закинутого дитсадка — їх зріжуть прямо з фасаду

У Житомирі художники спільноти Mural Craft розпочали підготовку до демонтажу мозаїк із фасаду закинутого дитячого садочка на вулиці Польовій. Про це БЖ повідомила засновниця спільноти Анастасія Сладковська. На місці будівлі планують звести житловий комплекс.

Мозаїки невідомого автора зріжуть із фасаду та збережуть перед знесенням будівлі. Художники вже нанесли на них укріплювальний шар із марлі, тканини та клею. Це дозволить демонтувати мозаїки без пошкоджень.

За таким методом у Житомирі вже демонтували мозаїку «Сузір’я космосу» Олександра Костюка з фасаду кінотеатру «Космос». Будівлю знесли цього літа задля спорудження житлового комплексу. Після його завершення мозаїку, зрізану з фасаду кінотеатру, розмістять на фасаді нової багатоповерхівки.