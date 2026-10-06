Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

У Житомирі збережуть мозаїки із закинутого дитсадка — їх зріжуть прямо з фасаду

Ельміра Еттінгер 06 жовтня 2026
92
У Житомирі збережуть мозаїки із закинутого дитсадка — їх зріжуть прямо з фасаду

У Житомирі художники спільноти Mural Craft розпочали підготовку до демонтажу мозаїк із фасаду закинутого дитячого садочка на вулиці Польовій. Про це БЖ повідомила засновниця спільноти Анастасія Сладковська. На місці будівлі планують звести житловий комплекс.

Мозаїки невідомого автора зріжуть із фасаду та збережуть перед знесенням будівлі. Художники вже нанесли на них укріплювальний шар із марлі, тканини та клею. Це дозволить демонтувати мозаїки без пошкоджень.

За таким методом у Житомирі вже демонтували мозаїку «Сузір’я космосу» Олександра Костюка з фасаду кінотеатру «Космос». Будівлю знесли цього літа задля спорудження житлового комплексу. Після його завершення мозаїку, зрізану з фасаду кінотеатру, розмістять на фасаді нової багатоповерхівки.

Фото: Сергій Джемула, Mural Craft
Мітки
Новини
Читайте також
Український дует Wavewalkrs створив саундтрек для першої колекції Джона Гальяно та Zara Художник Джефф Кунс виставить на аукціон власну колекцію картин — дев’ять робіт оцінюють у понад $100 мільйонів Сайт «АТБ» атакували хакери — зловмисники вимагають $400 тисяч за нерозголошення даних Модний дім Valentino провів показ у паризькій бібліотеці — гості принесли свої книжки
Що дивитися: 13 серіалів жовтня 05 жовтня 2026 Київські замальовки. Випуск 57 05 жовтня 2026 Минуле, я тебе врятую: монументалісти зі спільноти «Затирка» — про збереження мистецтва 02 жовтня 2026 По той бік Дніпра: кияни — про дорогу містом після обстрілу Південного мосту 02 жовтня 2026 Продай мені цей льодяник: як маркетологи перетворили дітей на покупців 02 жовтня 2026 «Я ненавиджу цю пісню»: хіти, які не люблять їхні виконавці 02 жовтня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку