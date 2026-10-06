Помер Маржо Гортнер — актор та герой оскароносного документального фільму «Маржо»

Американський актор Маржо Гортнер, який у дитинстві був євангельським проповідником, а згодом став актором, помер у віці 82 років. Його історію взяли за основу документального фільму «Маржо», що 1973 року отримав «Оскар» за найкращий документальний фільм, пише Variety.

Гортнер помер 2 жовтня у Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Його дружина Сьюзен Магестро повідомила, що він протягом кількох років мав застійну серцеву недостатність.

Гортнер народився 1944 року в Лонг-Біч, Каліфорнія, в євангельській родині. Батьки зробили з нього дитину-проповідника: хлопчина виступав перед аудиторією із самого малечку, а в чотири роки провів церемонію одруження, яку спеціально організували для преси. Родина подорожувала Америкою, проводячи релігійні служби та збираючи пожертви.

У 16 років Гортнер втратив батька, який, за повідомленнями, привласнив близько $3 мільйонів пожертв. У 20-річному віці Маржо розчарувався в євангельському русі й переїхав до Нью-Йорка, де почав кар’єру актора.

1971 року режисери Говард Сміт і Сара Керночан запропонували йому дозволити знімати його під час останнього туру релігійних виступів. Так з’явився документальний фільм «Маржо», де показані невидимий механізм євангельських шоу та суперечливий досвід самого Гортнера.

Після виходу фільму Гортнер продовжив працювати в кіно й на телебаченні. Він зіграв у фільмі-катастрофі «Землетрус», а також у стрічках «Viva Knievel!», «Bobbie Jo and the Outlaw», «Starcrash» та «Wild Bill». На телебаченні з’являвся в серіалах «Поліцейська історія», «Airwolf», «T.J. Hooker», «A-Team», «Fantasy Island» та «Falcon Crest».

Гортнер також займався благочинністю. Актор Ієн Зірінг згадував його як організатора спортивних заходів за участю знаменитостей, завдяки яким збирали гроші для благодійних організацій. За його словами, Гортнер допоміг зібрати мільйони доларів.