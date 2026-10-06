Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Помер Маржо Гортнер — актор та герой оскароносного документального фільму «Маржо»

Іван Назаренко 06 жовтня 2026
981

Американський актор Маржо Гортнер, який у дитинстві був євангельським проповідником, а згодом став актором, помер у віці 82 років. Його історію взяли за основу документального фільму «Маржо», що 1973 року отримав «Оскар» за найкращий документальний фільм, пише Variety.

Гортнер помер 2 жовтня у Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Його дружина Сьюзен Магестро повідомила, що він протягом кількох років мав застійну серцеву недостатність.

Гортнер народився 1944 року в Лонг-Біч, Каліфорнія, в євангельській родині. Батьки зробили з нього дитину-проповідника: хлопчина виступав перед аудиторією із самого малечку, а в чотири роки провів церемонію одруження, яку спеціально організували для преси. Родина подорожувала Америкою, проводячи релігійні служби та збираючи пожертви.

У 16 років Гортнер втратив батька, який, за повідомленнями, привласнив близько $3 мільйонів пожертв. У 20-річному віці Маржо розчарувався в євангельському русі й переїхав до Нью-Йорка, де почав кар’єру актора.

1971 року режисери Говард Сміт і Сара Керночан запропонували йому дозволити знімати його під час останнього туру релігійних виступів. Так з’явився документальний фільм «Маржо», де показані невидимий механізм євангельських шоу та суперечливий досвід самого Гортнера.

Після виходу фільму Гортнер продовжив працювати в кіно й на телебаченні. Він зіграв у фільмі-катастрофі «Землетрус», а також у стрічках «Viva Knievel!», «Bobbie Jo and the Outlaw», «Starcrash» та «Wild Bill». На телебаченні з’являвся в серіалах «Поліцейська історія», «Airwolf», «T.J. Hooker», «A-Team», «Fantasy Island» та «Falcon Crest».

Гортнер також займався благочинністю. Актор Ієн Зірінг згадував його як організатора спортивних заходів за участю знаменитостей, завдяки яким збирали гроші для благодійних організацій. За його словами, Гортнер допоміг зібрати мільйони доларів.

Мітки
Новини
Читайте також
У Львові почали відновлювати вітражі храму Святого Андрія, пошкоджені російською атакою Сокиру Джека Ніколсона з фільму «Сяйво» продадуть на аукціоні — її оцінюють у £50 тисяч Помер Джордж Фентон — композитор фільмів «День бабака», «Гітч» та «Небезпечні зв’язки» У Запоріжжі встановили мініскульптури героїв анімаційного циклу «Як козаки…»
Комплекс «Абраксас» — темний бог архітектури, герой фільмів-антиутопій, розсадник злочинності 06 жовтня 2026 «Діґґер» Алехандро Іньярріту — сатира, яка не змогла 06 жовтня 2026 Що дивитися: 13 серіалів жовтня 05 жовтня 2026 Київські замальовки. Випуск 57 05 жовтня 2026 Минуле, я тебе врятую: монументалісти зі спільноти «Затирка» — про збереження мистецтва 02 жовтня 2026 По той бік Дніпра: кияни — про дорогу містом після обстрілу Південного мосту 02 жовтня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку