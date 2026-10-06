У Копенгагені відкрили виставку про моду Стародавнього Риму

У Копенгагені відкрилася виставка «Влада моди в Римській імперії». Вона показує, як через одяг, прикраси, зачіски, барвники та парфуми римляни демонстрували свій соціальний статус. Експозиція у музеї Ny Carlsberg Glyptotek триватиме до 29 березня 2027 року, пише The New York Times.

Розкішна мода Стародавнього Риму значною мірою стала можлива завдяки розширенню імперії. Із завойованих територій до Риму надходили шовк, перли, коштовні барвники та інші матеріали. Що рідкіснішим і дорожчим був одяг, то вищий статус господаря він мав підкреслювати.

Одним із найпрестижніших матеріалів був пурпуровий барвник, який отримували із залоз морських равликів мурексів у східному Середземномор’ї. Його використання традиційно обмежували одягом еліти. Дешевші рослинні аналоги давали можливість менш заможним римлянам імітувати дорогий колір.

На виставці показують зокрема фрагмент туніки з Єгипту з облямівкою, пофарбованою вайдою або індиго, а також залишок мурексового пурпуру з колекції музею.

Окремо представлена скульптура колишнього раба й актора Кая Фунділія, зображеного в тозі та взутті, характерних для представників еліти. Його тогу спочатку пофарбували в помаранчевий колір, імовірно, шафраном.

Важливу роль відігравали й зачіски. Наприклад, у період завоювання германських земель римські аристократки носили перуки з білявого волосся полонених або фарбували власне волосся в цей колір.

Водночас деякі тренди поширювалися через культурний обмін: зачіска Юлії Домни, дружини імператора Септимія Севера та представниці впливової сирійської родини, стала популярною серед римської еліти.

Про статус людини могли свідчити й парфуми. У Римі були популярні аромати, які називали «єгипетськими» та «ассирійськими», а мармурові портрети представників знаті регулярно натирали ароматичними речовинами. Для виставки данський косметичний бренд Karmameju створив власні інтерпретації римських парфумів.

Оскільки текстиль з античності зберігся погано, значну частину інформації про римську моду дослідники отримують зі скульптур. Вони показують, якими римляни хотіли бачити себе. Багато мармурових статуй спочатку були розфарбовані яскравими пігментами, тому фахівці музею, скориставшись аналізом залишків фарби, створили цифрові реконструкції їхнього первісного вигляду.