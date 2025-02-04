Сестри Фельдман розмалювали вікна ресторану KFC у Дніпрі: фото

Ілюстраторки сестри Фельдман розмалювали вікна ресторану KFC біля залізничного вокзалу у Дніпрі.

Про це пише RAU.

Їхні ілюстрації присвячені знаковим місцям міста, серед яких "вежі-олівці", цирк, Менора, Монастирський острів, найдовша набережна в Європі та куля бажань.

За словами авторок, Дніпро для них – це не лише рідне місто, а й простір, який надихає на творчість. Тепер відвідувачі KFC можуть насолоджуватися не лише улюбленими стравами, а й атмосферою міста, що відображена у віконних розписах.

Це вже друга співпраця KFC із сестрами Фельдман. Раніше вони брали участь у кампанії "KFC+Україна", для якої створили відеоролик, що підкреслює поєднання класичних рецептів мережі з українськими продуктами.

Фото: proodnipro; RAU