Сестри Фельдман розмалювали вікна ресторану KFC у Дніпрі: фото

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Ірина Маймур
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Ілюстраторки сестри Фельдман розмалювали вікна ресторану KFC біля залізничного вокзалу у Дніпрі.

Про це пише RAU.

Їхні ілюстрації присвячені знаковим місцям міста, серед яких "вежі-олівці", цирк, Менора, Монастирський острів, найдовша набережна в Європі та куля бажань.

За словами авторок, Дніпро для них – це не лише рідне місто, а й простір, який надихає на творчість. Тепер відвідувачі KFC можуть насолоджуватися не лише улюбленими стравами, а й атмосферою міста, що відображена у віконних розписах.

Це вже друга співпраця KFC із сестрами Фельдман. Раніше вони брали участь у кампанії "KFC+Україна", для якої створили відеоролик, що підкреслює поєднання класичних рецептів мережі з українськими продуктами.

Фото: proodnipro; RAU

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Опубліковано: 04 лютого 2025
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