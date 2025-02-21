Львів закупить 10 низькопідлогових автобусів: де вони курсуватимуть

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Ірина Маймур
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Львівське комунальне АТП-1 отримає кредит на 50 млн гривень для закупівлі десяти нових автобусів, які курсуватимуть до приєднаних до міста громад.

Відповідне рішення ухвалила міськрада, пише "Твоє Місто".

Нові низькопідлогові автобуси будуть обладнані кондиціонерами, а першочергово їх направлять на маршрути до Збиранки, Великих і Малих Грибовичів, Волі Гомулецької, Ситихова, Завадова (Зашкова) та Зарудців. Про це повідомив голова комісії транспорту, зв’язку та міської мобільності Ігор Зінкевич.

Кредит оформлений на термін до 18 місяців, а компенсаційна відсоткова ставка становить 9 % річних. Вона може бути знижена до 7 %, якщо підприємство створить додаткові робочі місця.

Фото ілюстративне: LVIV.MEDIA

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Опубліковано: 21 лютого 2025
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